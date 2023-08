Brent (6) vist tas vol gestolen horloges en ringen uit het water: ‘Heel erg cool’

Jong kind kijkt toe terwijl volwasse­nen doos airpods stelen: ‘Wat voor voorbeeld ben je dan?’

Natuurlijk is er in de tien jaar dat Leonard Wijsman de Expert in Zwolle runt wel eens wat gestolen. Maar als hij zijn camerabeelden uitpluist om het mysterie van twaalf verdwenen Apple airpods op te lossen, stuit hij op een wel heel brutale actie. ‘Wat een goed voorbeeld voor hun zoontje’, schrijft hij.