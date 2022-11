Briellenaar Leon van M. vrijgesproken van 17 jaar oude Oostvoornse kofferbakmoord

Briellenaar Leon van M. is vrijgesproken van de zeventien jaar oude moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne. Tegen de man was in hoger beroep twintig jaar gevangenisstraf geëist, maar het gerechtshof in Den Haag vindt dat er onvoldoende bewijs is om Van M. schuldig te kunnen verklaren.

De vrijspraak is voor de nabestaanden van Van Toledo als een mokerslag aangekomen. Voor de zitting ten einde was, liepen de zus en zwager van Caroline woedend de rechtszaal uit. Met een klap werd de deur dichtgesmeten. De moeder van Caroline maakte een verslagen indruk.

Van M. die de moord altijd heeft ontkend werd in 2019 tot vijftien jaar veroordeeld, maar ging tegen het vonnis in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie (OM) deed dat ook. Ze had twintig jaar cel geëist en vond dat Van M. met de lagere straf werd beloond voor zijn zwijgen over de waarheid.

Betrouwbaarheid

Het gerechtshof maakte korte metten met het onderzoek dat door het bureau Independent Forensic Services (IFS) van Richard Eikelenboom is gedaan. Uit contra-onderzoeken die door onder andere oor het NFI werden gedaan, is volgens het hof gebleken dat het rapport van IFS te veel twijfels open laat over de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Daarnaast oordeelt het hof dat de belastende verklaringen die getuigen over Van M. hadden afgelegd, of niet betrouwbaar zijn of niet relevant genoeg om die als bewijs te kunnen gebruiken. Niet kan worden vastgesteld of de getuigen hun informatie direct van Leon van M. hadden of die via-via hadden gehoord. Aangehaald werd dat Leon van M. en de destijds bevriende getuigen in de tijd van de moord veelvuldig onder invloed van drugs en drank verkeerden. Dat ie getuigen zich de zaken van toen nu nog helder zouden kunnen herinneren, wordt in twijfel getrokken.

Direct na de uitspraak belde advocaat John Grift zijn cliënt om het heugelijke nieuws te melden. Tegelijkertijd drukte de officier van justitie Van M's tweede advocaat - Pieter Hoogendam - de hand. ,,Gefeliciteerd”, hield hij het kort.

