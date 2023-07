‘Briljante’ Google-chatbot Bard blundert volop: ‘Hugo de Jonge in race voor VVD’

Lancering NederlandBard, de donderdag in Nederland gelanceerde AI-chatbot van Google, kampt met kinderziektes en verspreidt veel desinformatie over actuele kwesties, zoals over de komende verkiezingen. Google benadrukt dat de chatbot zich nog in de experimentele fase bevindt. ,,Dat zul je ook overal zien in het product. We willen vanaf het begin zo transparant mogelijk zijn over de beperkingen die er nu zijn”, zegt woordvoerder Rachid Finge.

De lancering van Bard, volgens deskundigen dé aartsrivaal van Chat GPT, roept wereldwijd gemengde reacties op. ,,Op het ene moment gedraagt hij zich als een hallucinerende clown die allerlei onzin bij elkaar veegt, en het andere moment is hij werkelijk briljant en doet hij dingen waartoe de mens niet in staat is”, zegt Henk van Ess, expert op het gebied van zoeken op internet en sociale media. ,,Dat maakt Bard voor nu ongrijpbaar, maar er zit wel ongelooflijk veel potentie in.”

Bard werkt in principe hetzelfde als ChatGPT. Wie de chatbot wil gebruiken, logt op de website van het programma in met een Google-account. Vervolgens kun je Bard vragen stellen op welk gebied dan ook. De chatbot beantwoordt die met behulp van de bijbehorende zoekmachine. ,,Bard is in de eerste plaats een creatieve tool om nieuwe dingen te maken, niet om bestaande inhoud te reproduceren”, legt Rachid Finge van Google uit. ,,Het werkt goed bij creatieve taken, zoals brainstormen. Dat is echt heel anders dan de zoekmachine.”

Kinderziektes

Er zijn ook verschillen met andere chatbots: zo genereert Bard van het antwoord meerdere concepten, die bijvoorbeeld variëren in lengte of stijl. Ook kun je je vraag of opdracht later bewerken, afbeeldingen met de bot delen en de antwoorden die hij geeft beluisteren. De knop ‘opzoeken op Google’ geeft de optie om de antwoorden van de chatbot te controleren. Dat is een groot pluspunt ten opzichte van het door OpenAI ontwikkelde ChatGPT, dat regelmatig foutieve antwoorden geeft en geen directe mogelijkheid tot controle biedt.

Bard kampt echter nog wel met een hoop kinderziektes, blijkt uit een eigen proef en uit de vele reacties op sociale media. De chatbot haalt verschillende feiten door elkaar, doet onmogelijke voorspellingen over bijvoorbeeld de komende verkiezingen en legt verbanden die er niet zijn. ,,Dit kan heel gevaarlijk zijn voor mensen die al in hun eigen internetfuik zitten”, zegt Van Ess. ,,Het is te hopen dat Bard snel leert van zijn eigen fouten, anders kan dat nog tot een hoop narigheid leiden.”

Zodoende houdt Van Ess ‘gemengde gevoelens’ over aan de lancering. ,,Als het misgaat, gaat het gruwelijk mis. Maar als het goed gaat, dan gaat het onwijs goed.” Dat je de chatbot een foto kan laten zien en kan vragen om uitleg of context, noemt Van Ess revolutionair. ,,Stel: je komt een internetmeme tegen en je snapt ’m niet. Dan kun je dus het plaatje aan Bard laten zien en die geeft dan vervolgens context en uitleg, over waar de foto vandaan komt en waar de grap op slaat. Ook kun je de chatbot vragen om een nog betere meme te maken. Dit is een wat lullig voorbeeld, maar het zegt genoeg over tot hoeveel deze machine in staat is.”

Geblunder

Intussen zorgt Bard op sociale media vooral voor de nodige hilariteit. Gebruikers delen volop hun ervaringen: positief en negatief. Merkwaardig zijn sommige antwoorden over bijvoorbeeld sport en politiek. Zo is Bard ervan overtuigd dat Wesley Sneijder en Patrick Kluivert tot de bekendste spelers van Telstar horen. En zou Hugo de Jonge in de race zijn voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Tijs Hofmans, security-journalist bij Tweakers, noemt het ‘hallucinant’ hoe Bard ‘alle antwoorden compleet fout lijkt te doen. ‘Onbegrijpelijk slecht, hoe kun je 8 maanden na ChatGPT dit uitbrengen? Ik ben niet eens aan het zoeken naar antwoorden, ik stelde zes vragen en vier ervan zijn fout.’

Google belooft in een reactie beterschap. ,,Bard is een zogenaamd groot taalmodel. Het is bekend dat zulke taalmodellen kunnen hallucineren en onnauwkeurige informatie als feitelijk presenteren. Het is echt nog een uitdaging voor onderzoekers en wetenschappers om dat goed op te lossen”, zegt Finge. Om misverstanden te voorkomen heeft Google ervoor gezorgd dat je vanuit Bard direct naar de zoekmachine kunt gaan om zo bepaalde antwoorden van Bard te vergelijken met bronnen op het internet.

Gedoe over privacy

Inwoners van onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië konden al enkele maanden gebruikmaken van de AI-chatbot. Toen Google Bard in juni ook in Europa wilde lanceren, werd de zoekgigant tegengehouden door de Ierse Data Protection Commission. Deze commissie, die namens de EU toezicht houdt op Google, had ‘een paar aanvullende vragen’ rondom privacywetgeving.

Google geeft aan meerdere gesprekken te hebben gevoerd met de Ierse toezichthouder, waarna het chatprogramma in Europa toch gelanceerd mocht worden. Ondertussen wordt Google goed in de gaten gehouden, want ook ná lancering blijven gesprekken met de Ierse instantie plaatsvinden. Hoe beide partijen zich momenteel tot elkaar verhouden, is niet helemaal duidelijk. Wel zou er volgens Google sprake zijn van een ‘gedeeld begrip’.

Bard werd enkele maanden geleden voor het eerst geactiveerd in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Japan en Korea volgden. Nu komen er nog eens 58 landen bij, waaronder Sint-Maarten, België, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Groenland en Vaticaanstad, maar ook de Zuidpool. Bard was al een tijdje beschikbaar op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba en Sint-Eustatius en in Suriname. De bot kan antwoorden in veertig talen.

Omstreden

Chatprogramma’s op basis van kunstmatige intelligentie zijn populair, maar omstreden. De programma’s kunnen vragen over een breed scala aan onderwerpen beantwoorden en teksten schrijven die zo logisch klinken dat het lijkt of ze door mensen zijn geschreven. Dat wekte onder andere de discussie op of de chatbot bepaalde beroepen, zoals dat van journalisten en tekstschrijvers, in de toekomst overbodig zou maken.

Daarnaast heerst er dus onduidelijkheid over hoe de chatbots met de verzamelde gebruikersgegevens omgaan. Zo trok Italië eind maart tijdelijk de stekker uit ChatGPT, omdat deze zich niet aan de Europese privacywet zou houden. Google beweert dat het, in samenwerking met de Ierse Data Protection Commission, maatregelen heeft genomen om de privacy van gebruikers van Bard zo goed mogelijk te beschermen. Wel kunnen gegevens gebruikt worden om de kwaliteit van de chatbot te verbeteren.

