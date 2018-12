Britt en ‘verrassingsbaby’ vanuit Egypte op weg naar huis

Eind augustus beviel de 19-jarige Rotterdamse onverwachts van de baby in een hotel in Hurghada. Ze was op vakantie en zei niet te weten dat ze zwanger was. Volgens Britt was ze in november zwanger geraakt van een onbekende man na een feest in Nederland. Nu zou zich een vader hebben gemeld. Blok kon daar in verband met privacy niets over zeggen.



Het feit dat de vader onbekend was, zorgde dat Britt en Yassin het land niet uit mochten. Nederland had weliswaar een noodpaspoort verstrekt, maar zonder de naam van de vader gaven de Egyptische autoriteiten geen geboorteakte. En zonder geboorteakte kon geen uitreisvisum worden afgegeven. Een Egyptische advocaat toonde aan dat baby Yassin geen Egyptische vader kon hebben, maar dat was niet genoeg.