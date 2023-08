Broeierig weer op komst: temperatuur tot boven 30 graden met plaknachten

Zaterdag is er kans op onweersbuien ,,maar die verdrijven de warmte niet”, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Vanaf vrijdag en zaterdag is het echt heel warm. Het hangt een beetje af van hoe zonnig het is, maar het kan vanaf dan tot en met dinsdag zeker warmer worden dan 30 graden.” De komende dagen is er heel weinig wind. Vanaf vrijdag komt die wind vooral uit het zuiden en van daaruit wordt de warme lucht hiernaartoe geblazen.

Lange termijn

Voor wat betreft de lange termijn is het weerbeeld nog niet helemaal duidelijk, maar dat het warm wordt is vrij zeker. Willemsen: ,,Er is wel wat onzekerheid, maar die zit tussen warm en heel heet”, aldus Willemsen. ,,Als we nog verder vooruitkijken zien we dat het weer wat koeler en wisselvalliger wordt, maar dan hebben we het over donderdag 24 augustus en dat is nog best ver weg.”