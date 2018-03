Broer van Cor van Hout: Zussen Holleeder liegen over de erfenis

Hij was de schaduw van Cor van Hout. Met een wapen op zak beschermde hij hem altijd, behalve op die fatale dag in 2003. In een interview met EenVandaag praat broer Ad van Hout vanavond over het losgeld van de ontvoering van Heineken, de moord op Cor en de erfenis waar de zussen Holleeder volgens hem over jokken.

In zijn eerste televisie-interview ooit is Ad van Hout kritisch op de hele familie Holleeder. Dat Willem Holleeder achter de aanslag op zijn jongere broer zit, weet Ad voor '98 procent zeker’. ,,Cor heeft tegen mij gezegd: ‘Als mij wat gebeurt, dan zit Willem erachter’.” Hij snapt nog steeds niet hoe Holleeder zo'n ruzie met zijn voormalige bloedgabber kon krijgen. ,,Cor heeft dat nooit verteld."

Quote Ik wees naar Cor en zei: die jongen krijgt het koud, doe eens even een deken om hem heen! Ad van Hout Maar ook de zussen Holleeder geeft hij een veeg uit de pan. Zij spreken volgens Ad niet de waarheid over de criminele erfenis van Heinekenontvoerder Cor van Hout. Volgens hem moet Sonja Holleeder, de ex van Cor, veel meer geld hebben ontvangen dan ze tegenover de politie heeft verklaard.

Nog dagelijks denkt Van Hout terug aan de moord op zijn broer in 2003. Op die bewuste 24 januari was hij op een kwartier rijden van Amstelveen, waar Cor op de stoep voor een Chinees restaurant was doodgeschoten. ,,Ik kwam daar. Het leek in scène gezet. De recherche probeerde me tegen te houden. Ik stond te huilen. Ik wees naar Cor en zei: die jongen krijgt het koud, doe eens even een deken om hem heen! Maar ja, het was natuurlijk al gebeurd.”

Was hij er maar een kwartier eerder geweest, met zijn wapen, dacht Ad. ,,Ik had absoluut één van die schutters… Ik was vroeger sneller met een pistool dan Cor. Ik ga niet op een stoep staan wachten als een motor vol gas aan komt rijden.”

Volledig scherm Willem Holleeder (l) en Cor van Hout, ontvoerders van Alfred Heineken, en in 1983 nog bloedgabbers. © Rene Bouwman/HH

Irritatie

Ad van Hout kent de familie Holleeder al ruim 40 jaar. Hij maakte mee hoe de jonge Cor en Willem in 1983 werden aangehouden voor de Heinekenontvoering. Sonja Holleeder ging toen al met Cor. ,,We hebben lief en leed gedeeld", zegt hij. Het vermeende verraad van Willem zit hem hoog. Het huidige strafproces volgt Van Hout daarom op de voet. En sommige zaken irriteren hem, zegt hij. In het licht van het proces doet hij twee opmerkelijke uitspraken.

1. Het Heinekenlosgeld lag wel in Parijs

Op dag één van zijn proces beweerde Willem Holleeder dat Cor van Hout en hij hun deel van het Heinekenlosgeld hadden begraven in een bos in Lage Vuursche. De voortvluchtige Holleeder zou speciaal uit Parijs naar Nederland zijn gekomen om het op te graven. Daarmee herschreef hij de misdaadgeschiedenis, want eerder werd aangenomen dat het geld in Parijs in de grond lag. Toenmalig handlanger Thomas van der Bijl zou het daar hebben opgegraven.

Ad van Hout maakt korte metten met Holleeders nieuwe versie. ,,Ik ging samen met Thomas, die had net een nieuwe Golf, naar Parijs toe. Ik heb op vliegveld Charles de Gaulle een Renaultje 5 gehuurd. Ik ben achter Thomas aangereden. Zijn we naar het bos gegaan. En Thomas is daar aan het scheppen geweest.”

2. De Achterdam was veel meer waard

Cor van Hout stak zijn Heinekengeld in de Achterdam, een hoerenstraat in Alkmaar. In – uitgelekte – verklaringen aan de politie beweert Sonja Holleeder dat zij die panden heeft verkocht voor 7 ton cash en 40 kilo goud. Omgerekend zou het om zo’n 1,3 miljoen euro gaan.

Omdat zij de criminele erfenis van Cor had verzwegen tegenover justitie en de fiscus, volgde een strafzaak. Sonja Holleeder kocht voor 1,1 miljoen euro strafvervolging af. Per saldo zou ze dus vrijwel niets aan de erfenis hebben overgehouden.

,,Dat gelooft niemand toch”, zegt Ad. ,,Die Achterdam was veel meer centen waard.” Volgens hem moesten de panden minstens 10 miljoen euro opbrengen. ,,Daar zaten ook nieuwe panden bij. Die heeft Cor allemaal laten bouwen! Dus ja, het is echt slechte deal geweest. Ik geloof daar niets van.”

Ellende

Uit de erfenis van zijn broer beweert Ad geen cent te hebben ontvangen. ,,Ik ben blij toe. Al die ellende die zij (Sonja Holleeder) nu met dat geld heeft. Als ze daar nou eerlijk over praat, had ze al die ellende misschien niet gehad. Want het lijkt alsof ze alleen maar met geld bezig is, in plaats van de liquidatie van mijn broertje.”