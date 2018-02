Broers Carlo en Hugo D. ontkennen dat ze een wietbende leidden

De officier van justitie komt pas morgen met een strafeis. De zitting van vandaag stond volledig in het teken van de feitenbehandeling. De jongste broer, Gerold D. (48), werd vorige zomer al veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar. Volgens justitie gingen de Nijmegenaren uitgekookt te werk. Ze benaderden veelal aan lager wal geraakte en verslaafde mensen, van wie zij in ruil voor een som geld kopieën van hun paspoorten en andere personalia maakten. Aan de hand van die kopieën van deze zogenoemde katvangers en vervalste loonstrookjes van een wasserette die op naam van Carlo D. stond, konden de broers talloze woningen huren.

Wiethokken

Die verbouwden zij, zo vermoedt het openbaar ministerie, tot wiethokken. Het OM linkt onder meer hennepplantages die waren ondergebracht in huurwoningen in Nijmegen, Arnhem, Dodewaard, Ewijk, Huissen, Beuningen en Den Bosch aan de Nijmeegse broers.



,,Maar daar is niets van waar'', verweerde Hugo D. zich met stemverheffing in de rechtszaal. ,,Justitie gooit nu alles op één grote hoop.'' De oudste broer erkende her en der hand- en spandiensten te hebben verleend.