Broers in shock nadat hun boot zinkt bij Schiermonnikoog: ‘Op het randje of ze het gingen halen’

Pas als de kotter van de zeebodem is gelicht, kan het politieonderzoek naar de oorzaak echt beginnen. Vanwege de goede weersverwachtingen zal de berging een dezer dagen starten. Hiervoor heeft bergingsbedrijf Multraship uit Terneuzen de drijvende bok Cormorant gestuurd.



De bemanningsleden zijn, nadat ze door de kustwacht aan land waren gebracht, door de politie opgevangen. Het gaat om de broers Riekus (32) en Herman (22) Romkes en een Poolse medewerker. Ze hebben een verklaring afgelegd aan de politie. ,,De drie mannen waren behoorlijk aangedaan. Ze verkeerden in shock’’, zegt Koning. ,,Begrijpelijk, want het was echt op het randje of ze het gingen halen.’’