Broers vast voor 5G-branden: ‘Die jerrycan benzine was voor autopech’

In het kleine dorp tussen de strakke velden en de provinciale wegen in Flevoland werd vrijdag de eerste broer aangehouden en gisteren de tweede. Het gaat om Samir (24) en Karim (30). Hun doelwit zou de zendmast zijn geweest die 10 april in Dronten in de fik ging en werd verwoest. Dat was toen de zesde 5G-zendmast in Nederland die werd aangevallen. Inmiddels zijn er in heel Nederland 21 brandjes gesticht.

De branden lijken het gevolg van de onder meer op Facebook rondzwervende theorieën dat het snelle 5G-netwerk gevaarlijk is voor mensen en dat het zelfs corona veroorzaakt. Bewijs daarvoor is er niet.

Camera

Voor de brand bij de mast in Dronten werd de jongste broer vrijdag aangehouden. Hij is gezien op een camera van een benzinestation in de buurt waar hij, zeggen bekenden van hem, 's nachts een jerrycan vol tankte. Niet lang daarna ging de mast in Dronten in de fik. Volgens diezelfde bekenden was het echter zijn oudere broer die op de camera te zien was. Ook die is nu - gisteren dus - aangehouden.

Opvallend genoeg ging maandag een 5G-mast in Swifterbant zelf in de fik. De schade bleef daar redelijk beperkt. Samir zat toen al vast. Zijn broer liep nog vrij rond. Over die brand doen in Swifterbant nu allerlei geruchten de ronde, maar de oudste broer wordt niet van díe brand verdacht.

Voor zover bekend ontkent het tweetal iets met de branden te maken te hebben. Volgens vrienden is hun verhaal dat de oudste broer met autopech in Dronten stond en Samir ging helpen en dáárom met een jerrycan benzine in aantocht was.

Beide mannen zitten vast. De voorlopige hechtenis van de jongste broer werd zaterdag al met twee weken verlengd. Voorlopig lijkt het er niet op dat de broers uit Swifterbant iets te maken hebben met derde aangehouden verdachte, een 34-jarige man uit Groningen die vastzit voor een brand in het noorden van het land.