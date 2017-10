Bronzen beeld gestolen van graf doodgeschoten Deventenaar: 'Schandalig'

Kerstpakketten populairder: 'We beginnen al met inpakken'

17:39 De grootste online kerstpakkettenwinkel is al twee maanden vóór kerst begonnen met het inpakken van de pakketten. Bart Poierrié van Kerstpakketten.nl ziet een groei van 25 procent ten opzichte van 2016. Hij verwacht dit jaar 200.000 kerstpakketten te verkopen. ,,De economie trekt weer aan. Maar we zien ook dat de cadeaukaarten veel minder in trek zijn, van 20 procent een aantal jaar geleden tot nu slechts 5 procent.'' Ook zien ze bij de online kerstpakkettenshop dat de besteding omhoog gaat. Was die tien jaar geleden gemiddeld 35 euro, nu mag een pakket gemiddeld 50 euro kosten. ,,Er zijn zelfs uitschieters tot 150 euro. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar'', zegt Poierrié.