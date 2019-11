‘Broodfokkers’ dumpen negen zwaar verwaarloosde pups in velden bij Sint Agatha

Kwart van Nederlan­ders geeft toe: ‘Ik vind mijn partner niet eens aantrekke­lijk’

10:32 Een kwart van de seksueel actieve Nederlanders vindt de eigen partner niet aantrekkelijk genoeg om er goede seks mee te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Christine le Duc, de grootste en oudste aanbieder binnen de erotiekbranche. In België geeft meer dan de helft toe zich niet (meer) seksueel aangetrokken te voelen tot de partner. ,,Concluderend kunnen we zeggen dat er zowel in Nederland als in België werk aan de winkel is”, stelt Audrey van Ham, ceo van Christine le Duc.