Brussel akkoord met 'woest aantrekkelijke' regeling voor uitkopen boeren

Twee inzitten­den ernstig gewond bij crash van peperdure Porsche

Op de Buitenweg in het Gelderse Haaften is maandagmiddag rond 17.00 uur een Porsche met twee inzittenden in een sloot beland nadat de wagen tegen een boom was gebotst. De twee inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.