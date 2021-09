Bryan Roy is alweer terug op Twitter: ‘Mark kan taakstraf in z'n naad douwen’

VIDEO ‘Rut­te-bedreiger’ Bryan Roy stapt één dag voor rechtszaak over van Twitter op Telegram

9:53 Oud-topvoetballer Bryan Roy is één dag voor zijn rechtszaak, vanwege het bedreigen van premier Mark Rutte, van Twitter overgestapt op Telegram. Op het Twitteraccount van de ex-international - waar hij in april van dit jaar zei dat Rutte een headshot ging krijgen - is niks meer te vinden. Maar op Telegram dook hij eind van de middag weer op.