Buba de circusolifant tóch weer terug bij Circus Freiwald

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over circusolifant Buba. Het dier, dat werkte bij Circus Freiwald, mocht niet meer meereizen sinds het verbod op wilde circusdieren. Buba moest daarom, tot grote spijt van het circus, verplicht naar een andere plek. Nu blijkt dat ze tóch weer terug is bij Freiwald. Ze mag alleen niet meer aan het werk.

Sinds het verbod is zowel door het ministerie van Economische Zaken als door het Duitse circus zelf gezocht naar een geschikte opvangplek in Europa voor de veertigjarige Buba, maar die is volgens minister Henk Kamp niet gevonden. 'Daarom heeft Circus Freiwald voor Buba een tijdelijke ontheffing ontvangen' en is het dier dus weer terug bij het circusgezelschap.

De beslissing is niet optimaal, licht Kamp toe na Kamervragen van de Partij voor de Dieren: 'In de ideale situatie zouden alle wilde dieren onmiddellijk na de inwerkingtreding van het verbod op wilde dieren (dat inging in september 2015) in het circus zijn opgevangen in een opvangcentrum. De praktijk is dat er momenteel geen plaats is in een opvangcentrum binnen Europa voor de Afrikaanse olifant Buba.'

Eerder werd bekend dat Buba naar Pairi Daiza in België zou verhuizen, een dierenpark dat 'gepensioneerde' olifanten uit heel Europa huisvest. Maar dat bleek later toch niet het geval. Buba woonde de afgelopen tijd in het winterverblijf in Duitsland.

Depressief

Circus Freiwald haalde Buba al eens terug uit een ander verblijf omdat ze daar 'depressief' zou worden. In opdracht van het ministerie hebben dierenartsen de olifant onderzocht en geconcludeerd dat Buba sterk genoeg is om naar een ander verblijf te gaan. Het circus bleef erbij dat dat niet waar was en schakelde een advocaat in. Volgens Freiwald trekt het ministerie een verkeerde conclusie uit het onderzoek. ,,Ze begrijpen niet waar het om gaat. Buba is een krachtige olifant, maar hoe gaat het als ze verhuist naar een andere plek? Wordt ze daar geaccepteerd door de andere olifanten?'', zei Natascha Freiwald eerder.

Aan het werk

Buba mag tijdens haar verblijf in het circus niet aan het werk, maar mag wel als publiekstrekker worden gebruikt. 'Het geheel afschermen van de olifant van het publiek, bijvoorbeeld door haar in een tent te plaatsen, is zeker niet in het belang van het welzijn van de olifant', meent Kamp.

Hij is van mening dat het welzijn van de olifant voldoende is gediend met een verbod op optreden en een verbod op direct contact, waaronder het aanraken van de olifant wordt verstaan.