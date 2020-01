Buitenlanders over vuurwerk: ‘Nederland is zo mooi, waarom maak je dan zoveel kapot?’

,,Ik heb nieuwjaar in Veghel gevierd. Het eerste uur van 2020 durfde ik de straat niet op. Ik heb even in de tuin staan kijken, maar ik vond het echt niet veilig. Ik noem jullie jaarwisseling gekscherend de Nationale Dag van het Vandalisme. Ik begrijp het echt niet. Bij ons in Polen is vuurwerk ook best populair, maar daar heb je niet de waanzin die het hier bij sommige mensen losmaakt. En politieagenten en brandweerlieden bekogelen met vuurwerk, dat zouden ze in Polen echt niet durven. Een vriendin van me is huisarts in Den Haag, zij zegt dat de nieuwjaarsnacht de moeilijkste werkdag van het jaar is.



Ik hoorde van mijn zus dat er in Poolse steden dit jaar weer veel meer gereguleerde vuurwerkshows waren. Er was er zelfs een met lichtgevende drones. Ik zou dat hier ook een prima oplossing vinden. Dan ben je af van alle gewonde mensen, van bange dieren, en alle schade die gerepareerd moet worden.”