Buitenlandse studenten keren massaal terug, maar fysieke colleges volgen is nog uitdaging

Vandaag, bij de start van het nieuwe academisch jaar, meldt de IND dat de jaarlijkse groei van studenten van buiten de EU alweer op 10 procent zit, net als vóór de coronacrisis. De aanwas komt onder meer doordat Britse studenten sinds de brexit ook een vergunning moeten aanvragen. In 2020 was op jaarbasis eenmalig sprake van een afname van 40 procent. Opgeteld zijn er eind juli van dit jaar al meer aanvragen (15.110) ontvangen dan in heel 2020 (12.310). Vrijwel alle verzoeken zijn gehonoreerd.



De meeste aanvragen zijn volgens de IND afkomstig van studenten uit China, India, de VS, Turkije en Indonesië. De populairste studie bij deze groepen is Economics & Business, gevolgd door Social Sciences, Engineering en Arts & Culture, laat de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic) weten.



,,Nederland is geen eiland”, constateert voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). ,,Vorig jaar was het door de coronabeperkingen een relatief rustig jaar, dus het is niet onlogisch dat de aantallen nu weer stijgen. Er is een wereldwijde trend gaande dat studenten op zoek gaan naar kwalitatief goed hoger onderwijs voor relatief weinig geld.” Duisenberg ziet dat de groei van de studentenaantallen met de huidige bekostiging hoger is dan universiteiten aankunnen. ,,We zouden beter op de instroom willen sturen, maar die mogelijkheden hebben we niet. Daar vragen we al jaren om. Ook is het niet toegestaan diversiteit aan te brengen in de landen waar studenten vandaan komen.”