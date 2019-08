Buma geïnstalleerd als burgemeester Leeuwarden

De derde regionale hittegolf is een feit in Eindhoven

13:42 In Eindhoven is het inmiddels 30 graden en dat betekent daar de derde regionale hittegolf van dit jaar. Dat meldt Weerplaza. ,,Er zullen vandaag meer stations volgen in Brabant en ook in Gelderland, Overijssel en Noord-Limburg zal een regionale hittegolf tot stand komen.”