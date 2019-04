Buren rouwen om ‘in brand gestoken’ Ger van Zundert

videoBuurtbewoners en familie rouwen om Ger van Zundert. De 49-jarige Bredanaar kwam maandagavond om bij de tragische brand in een box aan de Sparrenweg in Breda.

Van Zundert was eigenaar van autobedrijf A&R, een Fiatspecialist gevestigd aan de Sparrenweg, de plaats waar hij maandagavond zwaargewond raakte. Als gevolg van de zware verwondingen die hij opliep overleed Van Zundert. Bewoners van de Sparrenweg noemen de gebeurtenissen van maandagavond een horrorfilm. ,,Onvoorstelbaar dat dit in onze straat gebeurt.”

Buurtbewoners schetsen een gruwelijk tafereel waarbij het slachtoffer zou zijn vastgebonden, met benzine overgoten en in brand gestoken. De man is door buren onder de douche gezet en daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Het is met name de bruutheid die een schok heeft veroorzaakt in de buurt. In de straat wordt dinsdagochtend een traan gelaten bij omwonenden die napraten over de gebeurtenissen. Volgens diverse buurtbewoners was Van Zundert een man die voor iedereen klaar stond.

,,Het gaat hier niet zomaar om een brandje”, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage eerder in een korte reactie. ,,We stellen daarom een uitgebreid onderzoek in.” De agenten droegen zware vesten in verband met de aard van de melding. Of er aanwijzingen zijn dat de dader zich in de omgeving bevindt, is niet duidelijk.