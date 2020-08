Burgemeester Aboutaleb verbijsterd over illegaal housefeest: ‘Asociaal naar samenleving toe’

‘Zes maanden op de rem’

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeenteraad, keurt illegale feesten af, maar roept het gemeentebestuur op met inachtneming van de coronaregels festiviteiten in de buitenlucht te organiseren. ,,Jongeren staan al zes maanden op de rem. Die houd je niet meer tegen. Ik heb liever dat er iets in de buitenlucht gebeurt, met veel minder kans op besmetting, dan dat mensen de polonaise lopen in een kroeg in de Witte de Withstraat en letterlijk op de bar staan. Dát zijn pas brandhaarden.’’

Hij is bezorgd dat het aantal coronabesmettingen in zijn stad zo snel oploopt. Rotterdam is volgens het RIVM de grootste besmettingshaard. Daar werden tussen vrijdag en zaterdag 95 inwoners positief getest (in de hele regio 125), tegen 64 een dag eerder. In geen enkele andere stad in ons land kwamen er zoveel geregistreerde besmettingen bij. Van zaterdag op zondag kwamen er 77 besmettingen bij (in de hele regio 111).