Burgemeester Landgraaf bezoekt plek incident

Rode Kruis: Nederlan­der doet het fout na insecten­beet of contact eikenpro­ces­sie­rups

6:00 Een grote meerderheid van de Nederlanders weet niet of niet goed wat ze moeten doen na een tekenbeet of als ze in aanraking zijn gekomen met de eikenprocessierups, blijkt uit een enquête van het Rode Kruis. ,,Mensen gaan zich er pas in verdiepen nadat ze er last van hebben gekregen.”