Burgemeester: Lawaaidemonstratie op 4 mei respectloos en strafbaar

Een actiegroep heeft zo'n 'lawaaiprotest' aangekondigd op Facebook, omdat ze vindt dat de huidige herdenking 'racistisch' is en alleen stilstaat bij 'de 22.000 witte slachtoffers' tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet 'de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië'. Overigens geeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de herdenking organiseert een veel ruimere omschrijving. 'Herdenking van alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties'.