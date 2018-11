Burgemeester Leiden verliest voor de tweede keer zijn ambtsketen

,,Zoiets hoop je als burgemeester nooit mee te maken”, zei burgemeester Henri Lenferink (PvdA) toen hij tien jaar geleden zijn eerste ambtsketen kwijtraakte. Helaas voor Lenferink moet hij er zelfs voor een tweede aan geloven. Want ook nu lijkt het kostbare ambtelijke sieraad in rook opgegaan.



De burgemeester is zijn keten kwijt sinds 2 oktober, de avond waar het Leidse volksfeest Leidens Ontzet zijn hoogtepunt heeft. Wat die avond precies met keten nummer twee is gebeurd, is niet bekend. Dankzij beelden van crowd control camera’s, die worden ingezet om drukke gebieden te monitoren, heeft de politie in ieder geval kunnen achterhalen dat de ketting van Lenfering voor het laatst is gezien toen hij midden in de nacht op straat lag.



Daar is hij opgeraapt door drie onbekende jonge vrouwen, die de keten hebben meegenomen. Zij zijn richting de Haagweg gelopen, waar ze met ketting en al uit beeld zijn verdwenen.

Volledig scherm Burgemeester Henri Lenferink met keten in zijn werkkamer. © Gemeente Leiden

Beloning

De gemeente Leiden tast sindsdien in het duister. ,,Wil degene die de keten heeft gevonden of degene die de keten nu in bezit heeft, deze naar het stadhuis terugbrengen? De ‘eerlijke vinder’ wacht een leuke beloning!”, schrijft de Gemeente Leiden daarom vandaag ietwat radeloos op hun facebookpagina.

De reacties van Leidenaren onder de Facebookpost zijn niet mild. ,,Was hij dronken? Zo'n ding hoor je toch vallen?” en ,,Misschien kan de burgemeester zijn ambtsketting voortaan beveiligen met een echte ketting, dan valt ie ook niet meer af.”

Na het eerste verlies van de eerste ambtsketting in 2008 is deze nieuwe vermissing extra cru voor de Leidse PvdA-burgemeester. Kleine troost: toen ging het om het originele exemplaar uit 1931, nu gaat het om een replica die is gemaakt door studenten van de Nieuwe Academie voor Edelsmeden uit Zeist.

Ook is hij de ketting niet op dezelfde manier kwijtgeraakt: Lenferink gaf in 2008 aan dat hij zijn toenmalige ketting had opgeborgen in zijn tijdelijke werkkamer in het stadhuis. Toen hij hem weer wilde pakken, bleek de ketting weg te zijn. Hij werd nooit meer teruggevonden en de vermissing is ook nooit opgelost. Diefstal is niet uitgesloten.

De burgervader kan hij de komende tijd wel beschikken over een reserve-ambtsketen. Dit is een kopie van de historische ambtsketen uit 1931, die al in 2006 werd gemaakt. Uiteindelijk moet er wel een nieuwe keten komen, mocht de huidige ketting niet worden teruggevonden. Een duur grapje, want aan de vorige vervangende keten is met acht mensen gewerkt, zo meldt de website binnenlandsbestuur.nl. Zij beweren daarbij dat de kosten voor een nieuwe ketting tussen de 5000 en 8000 euro gaan bedragen.