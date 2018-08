Burgemeester Lingewaard na aanslag: Ik ben ongelooflijk geschokt

Volgens Schuurmans is er nog niets bekend over de achtergrond of het motief van de persoon die met de auto de hoofdingang van het gemeentehuis binnenreed . Direct nadat de auto het pand was ingereden, brak er brand uit. De politie meldt dat de bestuurder is omgekomen.

De politie moet de identiteit nog vaststellen. In de loop van de dag en avond hoopt de burgemeester dat de politie daar meer duidelijkheid over kan verschaffen. Momenteel 'schiet er nog van alles' door haar hoofd. ,,Ik zit nog met zoveel vragen. We hebben natuurlijk weleens discussies over drugspanden of motorclubs, maar ik heb geen idee uit welke hoek dit komt. Er is nog veel onduidelijkheid.’’

Recente dreiging

3 - update Gemeentehuis Lingewaard: laten we niet speculeren over de oorzaak van de brand in het gemeentehuis Lingewaard. De politie heeft een stevig vermoeden om wie het gaat, dat zijn we op dit moment nader aan het onderzoeken. Meer info volgt zsm. #Bemmel #politie #Lingewaard

Ongeloof

Ook door inwoners is vol ongeloof gereageerd op het nieuws. ,,Dit verwacht je toch niet in je eigen dorp’’, zegt inwoner Sjoeke Veldkamp. Veel Bemmelnaren zijn deze ochtend bij het gemeentehuis om te kijken wat voor schade er is aangericht. Een auto reed afgelopen nacht met gasflessen het gemeentehuis van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan in Bemmel binnen.



Iets wat sommige inwoners nog nauwelijks kunnen geloven. Ook Veldkamp is geschokt. ,,Ik hoorde het op de radio en zag het op de site van De Gelderlander. Als zoiets in Amsterdam of Utrecht zou gebeuren, neem je dat veel makkelijker aan. In je eigen dorp verwacht je dit niet.’’ Zijn gevoel van veiligheid is niet aangetast. ,,Dat verandert niet. Bemmel blijft voor mij een veilig dorp. Wel maakt het me boos en vraag ik me af waarom iemand dit kan doen.’’