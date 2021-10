Burgemeester na familiedrama in Papendrecht: ‘De kinderen zijn diep aangeslagen en verdrietig’

stijgende cijfers Horeca doet oproep aan kabinet: Laat 12 uur-regel los en richt je op huisfeest­jes

26 oktober Het kabinet moet de omstreden 12 uur-regel in de horeca zo snel mogelijk loslaten zodat het hoge aantal besmettingen in de thuissituatie kan worden teruggedrongen. Dat is de boodschap van Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. De brancheorganisatie meent dat scherpere maatregelen voor de horeca de huidige stijging van het aantal besmettingen niet tegengaan. ,,Veel mensen belanden nu om 00.00 uur tegelijkertijd op straat en zetten hun avond bij iemand thuis of op een illegaal feestje voort”, zegt Willemsen tegen deze site.