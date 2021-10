Burgemeester Urk: ‘Zeggen dat hele dorp Jodenhaters, schurken of debielen zijn, gaat veel te ver’

Verbijste­ring bij familie om sluiting ‘kroeg’ in mancave bij huis: ‘Dit is gewoon gastvrij­heid‘

6 oktober Dat soms een groepje mensen er alcohol drinkt, staat niet ter discussie. Dat er een bar in de ruimte aanwezig is, is een feit. Is deze ‘mancave’ in Apeldoorn-Zuid daarmee een soort café? Ja, zegt de gemeente. Totale onzin, vindt de eigenaar van de bewuste loods.