Burgemeester Voerendaal ernstig bedreigd

Meer mag hij van justitie niet zeggen. De gemeente Voerendaal en andere (opsporings)instanties traden in 2017 drie keer hard op. Op het terrein van een autohandel werd een xtc-lab aangetroffen. Op twee woonwagenkampjes vond men drugs, hennepplantages, wapens en veel cash geld. De gemeente nam harde maatregelen, zoals de sluiting van chalets. Na een van die acties werd in juni vorig jaar de auto van een wethouder in brand gestoken. Ook toen al werd vermoed dat er sprake was van een actie gericht tegen het openbaar bestuur. De autoriteiten troffen extra veiligheidsmaatregelen bij het stadhuis en de woningen van wethouders. ambtenaren en de burgemeester. Die maatregelen worden nu alleen nog licht opgeschaald.



Houben: „Je bent 24 uur per dag, 365 dagen per jaar kwetsbaar. Ik moet altijd alert zijn. Het is me niet in de koude kleren gaan zitten.”



Hij is de eerste burgemeester van Voerendaal in lange tijd die voor een harde aanpak van wantoestanden kiest. Maar landelijk zeker niet de enige die wordt bedreigd: uit onderzoek blijkt dat dit met een kwart van de burgemeesters gebeurt.



Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is blij dat Houben aangifte heeft gedaan. „Het is verschrikkelijk dat een burgemeester die zich 24/7 voor de inwoners inzet zo wordt bedreigd. Ik heb hem gebeld en steun hem.”