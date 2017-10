Burgemeester Zeist: 'Den Haag moet uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren'

videoDe burgemeester van Zeist Koos Janssen heeft vanmiddag met zo’n 25 mensen uit Den Dolder gepraat over de zoektocht naar Anne Faber en de arrestatie van Michael P. die in Den Dolder in een instelling zat. ,,Mensen balen verschrikkelijk. Hoe heeft het zover kunnen komen? Die vraag snappen wij. Die hebben wij ook”, vertelt Janssen daarover.

De gemeente had vandaag het initiatief genomen om een zo breed mogelijke weerspiegeling van de samenleving in Den Dolder te spreken. ,,De slager was er, de lectuurwinkelier, de directeur van de AH, ex-cliënten van Altrecht die op het terrein wonen, mensen van de voetbalvereniging, mensen uit verschillende WhatsAppgroepen”, somt Janssen de aanwezigen op. Ook mensen van Altrecht en de politie waren aanwezig.

Quote Zorg en samenleven gaan al lang hand in hand. Die band is nu door deze afschuwelijke gebeurtenis verbroken Burgemeester Koos Janssen ,,Bewoners hebben een goede band met de instelling. Zorg en samenleven gaan al lang hand in hand. Die band is nu door deze afschuwelijke gebeurtenis verbroken. Mensen zijn overspoeld door een zoekend leger, zoekende politie, helikopters in de lucht, door vrijwilligers, media. Dat brengt zoveel reuring dat ze onzeker worden. Daar hebben we het vanmiddag over gehad.”



Niet alle vragen konden direct beantwoord worden. Sommige aanwezigen vroegen zich bijvoorbeeld af wie nou eigenlijk hun buren bij Altrecht zijn. Welke type cliënten wordt daar opgevangen? Is deze verdachte een uitzondering of juist niet? Hoe zit het met mensen die een gevangenisstraf uitzitten en toch vrij kunnen rondlopen? ,,De instelling heeft beloofd daar de komende dagen voor zover mogelijk met een antwoord te komen”, aldus Janssen.

Maatregelen

Eén van de maatregelen die de gemeente alvast toezegt, is dat het wijkteam van Den Dolder veel vaker met de begeleiders van Altrecht gaat zitten om te praten over de zorgen in het dorp. Nog meer camera’s ziet Janssen niet zitten. ,,Ik wil geen dorp vol camera’s. Dat is geen leefbaar dorp meer. Wij gaan niet voor de quickwins, daar is dit te complex voor. De vraag hoe het zover heeft kunnen komen, moet in Den Haag beantwoord worden.”

Het is voor burgemeester Janssen de tweede keer dat hij in zijn gemeente zo’n zoektocht meemaakt. In 2013 verdwenen Ruben en Julian uit Zeist. ,,Het is eigenlijk onvergelijkbaar. Het komt over je heen. Je wil voor een ander van betekenis zijn als burgemeester, maar het raakt je zelf ook. Je ligt er ook van wakker. Maar het gaat erom samen verder te komen.”