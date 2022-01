Burgemeesters eisen ander coronabeleid: ‘Dit is niet houdbaar, het draagvlak is weg’

Horecapro­test eindigt met aanslag op boa’s, vrouw aangehou­den: ‘Ze moesten opzij springen’

Het horecaprotest blijkt afgelopen zaterdag toch niet overal vreedzaam te zijn verlopen. Bij een van de deelnemende zaken in Apeldoorn werd aan het begin van de avond een 43-jarige vrouw aangehouden, nadat ze met een auto op twee boa’s was ingereden. Tegen haar is aangifte gedaan van poging tot ernstige mishandeling.

20 januari