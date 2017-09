Burgemeesters zwaaien niet naar koning uit respect voor Van der Laan

Hackers maken droom in Abu Dhabi tot nachtmerrie voor Nederlands stel

13:18 Hij dacht een nieuwe baan te hebben in Abu Dhabi. Daarom werd de huisraad verkocht en de huur opgezegd. Maar in plaats van de droombaan, zijn Armin Hasagic* (33) en zijn vrouw Sonja (29) opgelicht voor 5.000 euro en is nu ook zij haar baan kwijt.