Bus pakken wordt lastiger: haltes verdwijnen in rap tempo

Het openbaar vervoer per bus is de afgelopen jaren flink uitgekleed. In vijf jaar verdwenen er vijfhonderd bushaltes in het land. Vooral in Drenthe en Groningen is de daling dramatisch, blijkt uit onderzoek door het journalistieke platform Pointer.

In Drenthe verdween meer dan 11 procent van de bushaltes in vijf jaar tijd. Drenthe is daarmee de treurige koploper, net voor Groningen dat aansluit met een verlies van meer dan 6,5 procent. Er verdwenen in het hele land 900 haltes in vijf jaar tijd, maar daar kwamen 373 nieuwe voor in de plaats. Alleen in Flevoland was er een zeer lichte stijging van het aantal stopplaatsen.

Pointer baseert zich op cijfers voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en rekende per provincie uit hoeveel bushaltes er verdwenen. Bushaltes die een paar honderd meter verplaatst werden, telden in het onderzoek niet mee. Vooral in landelijk gebied zijn buslijnen verdwenen, meldt PBL-onderzoeker Jeroen Bastiaanssen in de Pointer-uitzending. ,,Er wordt vaak ingezet op busverbindingen die je snel naar een treinstation of stadscentrum brengen, maar daardoor komen kronkelroutes door wijken en dorpen soms te vervallen”, stelt hij vast. ,,Inwoners in die gebieden zijn daardoor regelmatig aangewezen op een auto om bepaalde voorzieningen te bereiken.’’

Regiotaxi's lossen deel op

Niet elke verdwenen bushalte leidt onmiddellijk tot vervoersarmoede. Sinds 2015 zijn gemeenten, via de wmo, verantwoordelijk voor doelgroepenvervoer, zoals regiotaxi’s en speciaal leerlingenvervoer. Dat kan een deel van de problemen van verdwenen bushaltes oplossen, maar niet alles, erkent ook staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat: ,,Er ontstaat steeds meer verschil in de manier waarop mensen toegang hebben tot mobiliteit. En dat is niet wenselijk.’’

De staatssecretaris werkt samen met minister Mark Harbers aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Heijnen: ,,Wij vinden het belangrijk dat mobiliteit voor iedereen op een goede manier toegankelijk is. Wij zien dat ook als een recht, dus het is de intentie om daar rekening mee te houden.’’

Vervoersarmoede staat weer op de politieke agenda, met de provinciale verkiezingen van volgende maand. Provincies vergunnen elke tien jaar de vervoersrechten in een provincie. De vervoerder moet dan instemmen met het eisenpakket van de provincie.

