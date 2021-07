Bussen rijden ook na corona minder, Tilburg en Eindhoven zijn bezorgd

Prognoses

Niet overal is duidelijk of het busvervoer na de pandemie weer wordt opgeschaald naar het oude niveau. Momenteel vervoert het ov zo’n 65 procent van het aantal reizigers dat het voor de pandemie vervoerde. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat het ov-gebruik volgend jaar nog 6 tot 14 procent onder het niveau van 2019 ligt. Waarom dan toch inkrimpen? ,,Er zijn prognoses dat mensen ook na corona vaker thuis blijven werken”, zegt een woordvoerster van Arriva in Trouw. ,,Uiteindelijk zien we simpelweg nog steeds veel minder reizigers dan normaal.”

Brandbrief

Wethouders in Zwolle en Deventer schreven volgens de krant een brandbrief aan de provincie Overijssel, de gemeente Tilburg wil in gesprek met Arriva en de GroenLinks-fractie in Eindhoven startte een petitie om aandacht voor het probleem te vragen in de Tweede Kamer. Volgens het Eindhovense GroenLinks-raadslid Samir Toub zou het Rijk namelijk garant moeten staan voor alle tekorten in het ov om de landelijke conflicten op te lossen. ,,Het schrappen van buslijnen is geen goed signaal als het gaat om verduurzaming. Steden stromen nu al vol met auto’s. Bovendien dragen we de verantwoordelijkheid om ouderen en mensen met een beperking te ondersteunen. Openbaar vervoer moet voor iedereen bereikbaar blijven”, verklaarde hij tegenover Trouw.