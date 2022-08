Buurman (36) gaat door het lint tegen echtpaar op leeftijd: ‘Jij en je vrouw gaan dood!’

Zwaar ondervoede baby verminkt: armpjes werden ondergedom­peld in gloeiend heet water

Gillend van de pijn door ernstige tweede- en derdegraads brandwonden werd een 1-jarige baby in de nacht van 1 op 2 februari het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. De armpjes van het tevens ondervoede meisje waren in een emmer met kokend heet water gestopt. Wie had die gruweldaad op haar geweten? Was het de moeder? Of verminkte de 51-jarige Line W. het meisje dat met moeder bij haar inwoonde in haar Rotterdamse woning?

