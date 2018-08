Buurman ergert zich aan kinderen en gooit muizengif in hun zwembad

Rechtbank beëindigt tbs met dwang voor Avi C.

16:42 De rechtbank in Groningen heeft de tbs met dwangverpleging van de man die in 2005 in Tolbert twee kinderen om het leven bracht voorwaardelijk beëindigd. De nu 59-jarige Avi C. kreeg in 2006 18 jaar en tbs opgelegd voor dubbele doodslag en een poging tot doodslag.