Buurt blij met huiszoeking bij pedofiel Norbert: ‘Zo iemand moet niet vlakbij kinderen kunnen wonen’

Na 27 jaar mogelijke doorbraak vermissing Tanja Groen: ‘We willen onze dochter thuisbren­gen‘

8:56 De politie opent vandaag een graf op het kerkhof aan De Beente in Maastricht in de coldcasezaak Tanja Groen. De 18-jarige eerstejaarsstudente verdween in 1993 in de nacht van 1 augustus toen ze na een studentenfeestje in Maastricht terugfietste naar haar kamer in het Limburgse dorp Gronsveld.