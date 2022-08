Buurtbewoners geschrokken na dodelijke schietpartij in Tilburgse woonwijk: ‘Hier gebeurt nooit iets’

De straat is de ochtend na het schietincident nog afgezet. De recherche en veel agenten zijn rondom de woning bezig met het onderzoek. Een van de buurtbewoners werd vannacht rond 03.00 uur wakker en hoorde schoten. „Op weg naar de badkamer hoorde ik opeens twee salvo’s. Eerst een lange en daarna een korte.”



Vanaf de bovenverdieping keek hij uit het raam. „Ik zag twee mensen in het zwart gekleed ineens heel hard voorbij rennen. Ze droegen een masker of een bril, dat kon ik niet goed zien want het was natuurlijk donker. Ook hoorde ik een vrouw gillen. Maar wie dat was en waar het gegil vandaan kwam, weet ik niet.”