Buurtkat Lex is terecht na dagenlange zoektocht: ‘Beter nieuws had ik vandaag niet kunnen krijgen’

‘Laat opschalen’ naar code rood frustreert deskundi­gen, KNMI zou het ‘volgende keer precies zo doen’

Het KNMI had dinsdagavond een zwaarder weeralarm dan code geel moeten afkondigen, zodat Nederland beter voorbereid was op de zware storm die woensdagochtend over het noorden en westen van het land raasde. Dat stellen deskundigen van Buienradar, Weerplaza en Weer.nl. ,,We hebben hier gistermiddag al voor gewaarschuwd en nu blijkt dat er veel te laat is opgeschaald.” Het KNMI zegt dat er te veel onzekerheden waren en een hoger weeralarm niet zomaar kan worden afgekondigd.