Byebye Brits paspoort: deze Britten zijn het zat

Video Eus gaat langs bij pluimvee­houd­ster: ‘Animal Rights stelt zich boven de wet’

9:08 Columnist Özcan Akyol is gefascineerd door de schrijvers van brieven aan deze krant: wat maakt iemand zo boos of gepassioneerd dat hij of zij de moeite neemt een brief te schrijven naar de krant? En wie zitten er achter deze brieven? In de videoserie Brieven van Eus gaat hij bij ze langs. Vandaag bezoekt hij Jolanda Kieftenbeld en haar 40.000 kippen.