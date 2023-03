Cabaretier Richard Groenendijk bemoeide zich ermee, nu mogen homo's toch krans leggen: ‘Ik schaamde mij’

‘Het zijn allemaal leugens’: roepende vrouw verstoort bezoek Poetin aan Marioepol

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag een verrassingsbezoek gebracht aan de bezette Oekraïense Donbas-regio. In de zwaar beschadigde stad Marioepol had hij schijnbaar een gesprek met ‘dankbare inwoners’. Het Kremlin verspreidde een video daarrond. De propagandastunt wordt echter verstoord door een vrouw die nauwelijks hoorbaar op de achtergrond roept dat ‘het allemaal leugens zijn’. ‘Het is voor de show.’