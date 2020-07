Caloh Wagoh-leider verdacht van voorbereiden moord op ‘brein achter martelkamer’

Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekend gemaakt tijdens een nieuwe inleidende zitting in het proces tegen de motorclub. Een groot aantal leden van de club wordt verdacht van onderwereldmoorden en mislukte moordaanslagen.



Leider van de motorclub en hoofdverdachte in het liquidatieproces is Delano R., alias Keylow. Volgens het OM nam hij als moordmakelaar talloze opdrachten aan van verschillende opdrachtgevers, waarbij de klus die het meeste geld opleverde voorrang kreeg. De belangrijkste opdrachtgever van Caloh Wagoh is, volgens het OM, topcrimineel Ridouan Taghi.

Martelkamer

Belangrijk bewijs tegen de motorclub wordt opvallend genoeg geleverd door de hoofdverdachte zelf. Die filmde en fotografeerde chatgesprekken die hij met zijn versleutelde PGP-telefoon voerde en bewaarde die op laptops en externe harde schijven. Politie en justitie hebben deze weten te kraken en stuitten zo op een berg aan bewijs. Daar is onlangs ook een nieuwe verdenking tegen Keylow en enkele andere verdachten uit voortgekomen.



Volgens de officier van justitie werkte Keylow samen met Jermaine B., een compagnon van Taghi, aan een plan om de 40-jarige Robin van O. te laten vermoorden. Deze Van O. werd onlangs door de politie opgepakt. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rondom de martelkamer die in een loods in Brabant werd opgerold.

Van O. hoorde bij een alliantie van misdaadgroeperingen die het op een akkoordje hadden gegooid om één front te vormen tegen Taghi. Vorige week publiceerde deze nieuwssite al een chatgesprek waaruit duidelijk werd dat er door Taghi gejaagd werd op Van O. Taghi en Caloh Wagoh-lid Roel T. wisselen daarin een adres uit in Utrecht. ‘Die sport woont hier met kind’, schrijft Taghi. ‘Sport’ is de bijnaam van Van O. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat Van O. hier inderdaad met zijn partner en twee kinderen woonde. Ook kreeg Keylow foto’s doorgestuurd van de Porsche waarin de vriendin van Van O. reed, net als een politiefoto van Van O. Volgens de officier van justitie is het onderzoek naar dit moordplan nog in volle gang.

Caloh Wagoh

Het onderzoek tegen Caloh Wagoh draait in totaal om vijf voltooide moorden en nog eens groot aantal moordplannen of pogingen tot moord. Ook werd een villa in Doorn beschoten met een automatisch vuurwapen. Belangrijk bewijs wordt ook geleverd door kroongetuige Tony de G. Deze kroongetuige heeft meerdere belastende verklaringen afgelegd over Caloh Wagoh en meerdere verdachten. In totaal zijn er 21 verdachten in deze zaak, waarvan er 18 vast zitten.

In deze podcast vertelt Yelle Tieleman alles wat je moet weten over Caloh Wagoh:

Volledig scherm Kopstukken van motorclub Caloh Wagoh tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Schiphol. De zaak draait om veertien verdachten. Deze kopstukken en leden van de motorclub worden verdacht van het uitzetten, voorbereiden en plegen van meerdere liquidaties, onder meer in opdracht van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. © ANP