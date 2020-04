Cao-akkoord in voortgezet onderwijs: leraren krijgen loonsverhoging

Leraren van middelbare scholen en hun collega’s in het basisonderwijs legden de afgelopen jaren meermaals het werk neer om een hoger salaris en verlichting van de werkdruk af te dwingen. Dat gebeurde eind januari nog.

Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangt met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75 procent op 1 maart 2020. Verder wordt de eindejaarsuitkering met 0,6 procent verhoogd naar 8 procent. In juni volgt een eenmalige uitkering van (naar rato) 750 euro bruto. Dat hebben VO-raad en bonden laten weten. Nu moeten hun achterbannen er nog over praten. CNV Onderwijs legt het pakket voor met een positief advies.

Werkdrukverlichting

Verder zijn afspraken gemaakt over onder meer werkdrukverlichting, inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en professionalisering. Ook hebben de cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

VO-raad en CNV Onderwijs laten weten blij te zijn het cao-overleg afgerond te hebben. Onderhandelaar Hans de Jong (CNV): ,,Juist in de huidige crisis met zoveel onzekerheid is het voor het onderwijspersoneel belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid komt over de arbeidsvoorwaarden. De oude cao was al een half jaar verlopen, dat is niet passend in een cruciale sector. CNV Onderwijs, de andere bonden en de VO-Raad zijn daarom tevreden met dit resultaat.”

Onzekere tijden

De VO-raad laat weten: ,,Helemaal in deze onzekere tijden van corona is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het arbeidsvoorwaardenpakket, met daarin waardering voor alle medewerkers die zich ook in deze moeilijke omstandigheden inzetten om goed onderwijs overeind te houden.”

Ook onderwijsminister Arie Slob wijst op de ‘moeilijke tijd vanwege het coronavirus’ die het onderwijs doormaakt. Hij vindt het ook daarom ‘goed nieuws’ dat werkgevers en werknemers eruit zijn gekomen.

Nog niet tevreden