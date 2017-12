Captain No Surrender en zoon horen vandaag of ze langer vast blijven zitten

2017 gaat de boeken in als het op drie na warmste jaar ooit

10:09 2017 gaat de boeken in als zeer warm, zonnig en nat. De gemiddelde temperatuur in De Bilt komt uit op 10,9 graden, tegen normaal 10,1 graden. Dat is goed voor een gedeeld vierde plaats in de top tien van warmste jaren ooit gemeten.