Caribbean Combo en voorbeschouwing Leeuwinnen in De Ochtend Show to go

Jennifer Vreugdenhil (24) is keepster bij het Spaanse Valencia, maar komt ook uit voor Jong Oranje. Net als Eva van Deursen (20), middenvelder en student aan de Universiteit van Arizona. Beide vrouwen hebben al mee mogen trainen met het eerste elftal, dat morgen op het veld in het Franse Le Havre staat om het op te nemen tegen Nieuw-Zeeland. De twee worden ook wel de talenten van de toekomst genoemd en voelen de spanning van het WK. Met hen blikken we vooruit op de moeilijke wedstrijd en hebben we het over de ontwikkelingen op het gebied van vrouwenvoetbal. We schakelen live met verslaggever Hidde van Warmerdam die in Le Havre bij de laatste training was.