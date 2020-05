Carjacking en onschuldige man neergeschoten: Nederlandse vrouw (25) veroorzaakt veel paniek na moord

Een 25-jarige Nederlandse vrouw is gisteravond opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij en een carjacking in Suriname. De vrouw had een woordenwisseling met een Cubaanse man en haalde haar vriend erbij, die vervolgens het vuur opende. De schietpartij mondde uit in een politieachtervolging waarbij uiteindelijk ook iemand door de politie werd neergeschoten.

De Surinaamse politie meldt na onderzoek dat het slachtoffer, Leosbel Izquierdo Noriego uit Cuba, met anderen zat te borrelen in Commewijne, ten oosten van Paramaribo. Er ontstond een woordenwisseling tussen Noriego en de 25-jarige Nederlandse vrouw Charisma B. Zij liep naar haar vriend die op straat stond en vertelde hem dat zij in een verbale confrontatie was geraakt met het slachtoffer.

De vriend van de Nederlandse, wiens identiteit nog niet bekend is bij de politie, stapte naar Noriego om opheldering te vragen. De confrontatie tussen deze twee mannen liep zodanig uit de hand dat de vriend een vuurwapen tevoorschijn haalde waarmee hij enkele schoten loste. Een kogel raakte Noriego in de borst. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een 32-jarige vrouw die dichtbij stond werd in de linkerarm geraakt.

Eigenaar neergeschoten

Charisma B. en haar vriend renden na de schoten weg, om kort daarna een automobilist onder bedreiging van het vuurwapen tot stoppen te dwingen. Ze stapten bij hem in de auto en sommeerden de man weg te rijden. Er ontstond een politie-achtervolging, waarna Charisma en haar vriend uit het voertuig sprongen en het terrein van een houtzagerij op renden.

De politieagenten renden het terrein op en kwamen daarbij oog in oog te staan met de eigenaar van de houtzagerij, die een gaspistool in zijn hand had. Er ontstond een misverstand tussen de politieagenten en de eigenaar van de houtzagerij; de politie dacht dat hij de schutter was. Het gevolg was dat eigenaar van de houtzagerij in zijn linkerbeen is geschoten door de politie.

Vast

In de directe omgeving van de houtzagerij trof de politie een vuurwapen met drie scherpe patronen aan. De politie vermoedt dat dit wapen door de vriend van Charisma op het terrein was weggegooid tijdens hun vlucht. Behalve het gaspistool van de eigenaar is ook dat vuistvuurwapen door de politie in beslag genomen.