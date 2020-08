Carnaval is met de wetenschap van nu natuurlijk totaal onverantwoord

Het is het eerste dat ik elk jaar in mijn agenda zet. In kapitalen en met een paar uitroeptekens erbij: CARNAVAL!! Vragen wie er óók naar Den Bosch - pardon Oeteldonk - komt, hoeft niet. Iedereen is er toch wel. Om te proosten en te zingen. Dagen vol mooie gesprekken met bekenden en biertjes met wildvreemden. Carnaval een feest dat alléén om drank draait? Dat denken ze boven de rivieren ja, maar daar weten ze er niks van. Want carnaval, dat is vooral dronken worden van geluk.



Daarom doet het zo’n zeer dat de eerste plaatsen een streep zetten door het komende feest der feesten zoals we het kennen. Te beginnen met de officiële opening van het carnavalsseizoen op d’n elfde van d’n elfde, op 11 november dus. Geertruidenberg had de trieste primeur, maar ook in Oeteldonk komt er sowieso geen massale happening.