Carnaval wordt nat en winderig maar storm blijft uit

In tientallen Brabantse, Limburgse plaatsen, en op enkele plekken boven de rivieren, barst het dit weekend weer los: carnaval 2020. De meteorologen van Weerplaza hebben steeds beter zicht op de weersverwachting. Krijgen we dit jaar enkel verregende praalwagens of is het tijdens de optocht prima uit te houden op straat?

Goed nieuws: dit jaar in ieder geval geen storm, sneeuw of vorst. Wel gaat het regenen en staat er een stevige wind vanuit het zuidwesten. Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza ziet op de weerkaarten nog steeds de luchtdrukverdeling waar we nu al weken tegenaan kijken. Een verdeling die ervoor zorgt dat storingen van tijd tot tijd ons land aandoen, zo ook dit weekend.

Klaassen: ,,Zaterdag is het bewolkt. Voor de zon is eigenlijk geen ruimte en van tijd tot tijd is de bewolking dik genoeg voor lichte regen of motregen. Grote hoeveelheden worden er niet verwacht en er zijn ook drogere perioden. De aangevoerde lucht vanaf de oceaan is weer zacht en dat betekent dat de maxima zaterdag vrij hoog zijn en rond 10 graden liggen.’’

Quote Als we de verschil­len­de weermodel­len op een rijtje zetten dan zien we nog wel flinke verschil­len in de windver­wach­ting voor zondag Raymond Klaassen

Zondag onzeker

Zondag wordt het weerbeeld een stuk minder aangenaam. ,,Het gaat dan geruime tijd regenen en er valt flink wat water bij een forse westelijke wind’’, zegt Klaassen. ,,Het zuidelijk deel van het land krijgt het zwaar. Daar kan overdag enige tijd een vrij krachtige of krachtige westelijke wind staan met mogelijk ook zware windstoten. Overdag kan er zomaar 20 tot 30 millimeter regen vallen, kleddernat dus.’’



Later op zondag, waarschijnlijk pas tegen de avond, gaat het vanuit het noorden opklaren en wordt het droog. Toch zijn er ook nog wat onzekerheden over zondag. ,,Als we de verschillende weermodellen op een rijtje zetten dan zien we nog wel flinke verschillen in de windverwachting voor zondag’’, aldus Klaassen. ,,Dit betekent dat er nog best wel wat onzekerheden zijn voor de windverwachting van zondag. Morgen wordt die onzekerheid waarschijnlijk weggenomen als de nieuwe updates binnen zijn.’’

Bekijk hieronder de meerdaagse weersvoorspelling per carnavalsgemeente:

