Caroline baalt van nieuwbouw achter haar huis: ‘Net of het in onze achtertuin wordt gebouwd’

Zeven jaar na de aanslagen in Parijs lopen alle lijntjes naar Nederland dood

Na de aanslagen in Parijs en Brussel wezen meerdere sporen naar handlangers of terreurplotten in Nederland. Zeven jaar later zijn we weinig wijzer geworden. Woensdag werd een Amsterdammer vrijgesproken van betrokkenheid bij het leveren van wapens voor die aanslagen.