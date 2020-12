CBR schrapt 120.000 theorie- en 60.000 praktijkexamens

Buitenkans­je: claim jouw gratis boekje 'Eten en wijnen volgens Hamersma’

10:10 Het Buitenkansje van 14 december is een het boek ‘Eten en wijnen volgens Hamersma’. Wat eten en drinken we tijdens de feestdagen? In dit boekje vind je voorgerechten, hoofdgerechten en desserts inclusief bijpassende wijnen onder en boven de 10 euro, geselecteerd door meneer en mevrouw Hamersma! Laat het je smaken.