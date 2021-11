CBS: Sterfte onder tachtigplussers neemt snel toe

Hoofdver­dach­te (41) van bouwen martelcom­plex van onderwe­reld ongenees­lijk ziek

Robin van O. (41), hoofdverdachte in het proces over de in Brabant aangetroffen martelcontainers van de onderwereld, lijdt aan onbehandelbare kanker. Hij is inmiddels overgebracht naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

24 november