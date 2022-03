CBS: vorig jaar 19.400 mensen overleden aan Covid-19

Klopjacht op schutter McDonald's, burgemees­ter spreekt van ‘heftige gebeurte­nis’

Bij een schietincident woensdag omstreeks 18.00 uur in een vestiging van fastfoodketen McDonald’s aan de Floresstraat in Zwolle zijn twee doden gevallen. Er is een klopjacht op de schutter gaande, meldt de politie.

30 maart