CDA: landbouwgrond beschermen tegen Chinezen

Dat zegt CDA-voorman Sybrand Buma. Hij vindt dat landbouwgrond moet worden aangemerkt als vitale sector voor de nationale veiligheid of openbare orde. De overheid kan overnames van bedrijven in vitale sectoren tegenhouden, of desnoods terugdraaien.

,,Er is een sector die we wel eens lijken te vergeten in Nederland, en dat is onze voedselvoorziening’’, aldus Buma in WNL op Zondag. ,,China koopt als een dolle in de hele wereld grond op om te zorgen dat er Chinese monden worden gevoed.’’ Vooruitlopend op Europese maatregelen zou Nederland nu al stappen moeten ondernemen, aldus de CDA’er.